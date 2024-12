La Guardia di Finanza del comando provinciale di Benevento ha intensificato i controlli sugli esercizi commerciali in vista del periodo natalizio, concentrandosi sulla vendita di luminarie, addobbi natalizi e giocattoli. L’operazione rientra nel piano per contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, privi di indicazioni d’origine o informazioni per i consumatori, e per combattere l’abusivismo commerciale. Durante un controllo a San Giorgio del Sannio, i militari del gruppo di Benevento hanno sequestrato 1.373 articoli, tra cui prodotti per l’igiene personale, accendini e bigliettini natalizi, tutti privi delle indicazioni sull’origine e delle informazioni in lingua italiana. A Montesarchio, un altro intervento ha portato al rinvenimento di circa 32.000 articoli, soprattutto addobbi natalizi, anch’essi privi delle informazioni obbligatorie per i consumatori. L’operazione più significativa è stata condotta a Telese, dove la tenenza di Solopaca ha sequestrato 127.000 articoli, inclusi giocattoli privi del marchio CE e addobbi natalizi non conformi alle normative. I responsabili delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio con sanzioni amministrative pari a 1.032 euro. Tutta la merce non conforme è stata sequestrata.