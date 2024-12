Eccellenza, il Nola di Zeman cala il poker: travolto il Frocalcio

Il Nola non sbaglia e conquista una vittoria importante per continuare a correre in campionato. Dopo il successo nell’andata delle semifinali di Coppa, i bianconeri di mister Karel Zeman superano con un netto 4-1 un Frocalcio combattivo e ben organizzato, portando a casa tre punti preziosi.

PRIMO TEMPO – Gli ospiti partono forte, creando pericoli fin dai primi minuti con D’Agosto, che al 5’ sfiora il vantaggio. Il Nola risponde al 15’ con Melillo, ma è al 32’ che arriva il gol del vantaggio: Cozzolino, servito magistralmente da Melillo, stoppa e insacca al volo battendo Russo. Prima dell’intervallo, Costanzo si vede annullare una rete per fuorigioco, e Filosa spreca una clamorosa occasione.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo il Frocalcio sorprende i padroni di casa e pareggia al 55’ con una grande azione di D’Agosto, che fulmina Pellino sotto la traversa. La reazione del Nola non tarda: al 69’ Filosa, su assist di Liccardi, riporta avanti i bianconeri con una girata vincente. A questo punto, il Nola dilaga: al 76’ Varsi spinge in rete una palla vagante dopo un’azione confusa, e due minuti dopo Liccardi, con un pregevole colpo di tacco, chiude definitivamente i conti.

DICHIARAZIONI – Mister Karel Zeman si è detto soddisfatto solo in parte: “Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo partiti male. Dopo il gol del pari, però, la squadra ha reagito e ha giocato come avrebbe dovuto fare fin dall’inizio. Durante la pausa natalizia lavoreremo molto sulla condizione atletica e sulla personalità, ma sono certo che miglioreremo”. Protagonista anche Stefano Cozzolino, autore del primo gol della gara: “È stato emozionante segnare il mio primo gol in campionato, lo dedico a mia figlia Gioia e a mia moglie. C’è ancora tanto da migliorare, ma questa squadra ha carattere e i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo. Grazie a loro per il sostegno”.

IL TABELLINO

NOLA – FROCALCIO 4-1

NOLA: Pellino, Cacciatore (85′ De Luca), Mansi (87′ Cavallini), Pepe, Costanzo (65′ Castagna), Biason (85′ Papa), Melillo, Cozzolino, Varsi (87′ Setaro), Liccardi, Filosa. Allenatore: Karel Zeman.

FROCALCIO: Russo, Esposito (38′ Portella), De Rogatis (68′ Cangiano), Di Maio, Puzone, D’Agosto, Munno, Falco, Grimaldi (54′ Iacone), Sandomenico (82′ Lamanna), Boemio (79′ Granata). Allenatore: Giacomo Pezzullo.

Arbitro: Petrone di Avellino (assistenti De Rosa di Castellammare di Stabia e Di

Rosa di Torre Annunziata).

Reti: Cozzolino 32′ (N), D’Agosto 55′ (F), Filosa 69′ (N), Varsi 76′ (N), Liccardi 78′ (N).

Note: Ammoniti Mansi, Pellino, Liccardi (N); Munno, Falco, Esposito, Di Maio, Puzone (F).