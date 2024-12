Giusy Ambrosino, avvocato e savianese doc, è la nuova campionessa in carica de “La ruota della fortuna”, il celebre programma condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. La brillante vittoria è avvenuta nella puntata dell’11 dicembre, con una riconferma nella successiva, tanto da spingere lo stesso Gerry Scotti a elogiare la sua bravura e a sottolineare come il suo talento possa attrarre ulteriore pubblico per il programma, attualmente sospeso ma pronto a tornare nei prossimi mesi. In questa entusiasmante esperienza televisiva, Giusy è stata affiancata dal papà Salvatore Ambrosino, ex comandante dei Vigili Urbani di Saviano, che ha condiviso con lei emozioni e momenti di grande gioia. La campionessa è stata inoltre sostenuta con affetto da tanti concittadini, che hanno seguito le puntate con entusiasmo e partecipazione. Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, ha voluto celebrare pubblicamente il successo di Giusy con un messaggio sui social: “Complimenti a Giusy per aver portato alla ribalta il nome di Saviano con l’augurio che possa ancora per molto fregiarsi del titolo di campionessa”.