(Nello Lauro – Il Mattino.it) Un sorriso in mezzo a giornate di tristezza per la comunità. Tufino celebra un successo straordinario: Ettore Esposito, conosciuto nel mondo del poker con il nickname “pro-fumato87”, ha trionfato in uno degli eventi più ambiti dell’European Poker Tour (EPT) di Praga. Il 37enne giocatore professionista ha conquistato la prestigiosa “Picca” di PokerStars, trofeo simbolo dei tornei di poker europei, portando a casa un primo premio da 24.380 euro e 10mila euro in taglie, in occasione del 58° evento del festival. Ettore ha intrapreso il suo cammino nel mondo delle scommesse e del poker circa 15 anni fa. Dopo anni trascorsi sui tavoli online, la svolta è arrivata con la partecipazione a tornei nazionali e internazionali. Lo scorso anno si era già distinto, classificandosi 30° al Main Event dell’EPT di Praga. Quest’anno, però, è riuscito a coronare il suo sogno, conquistando l’ambito trofeo nella capitale ceca. “Voglio dedicare questa vittoria alla mia comunità di Tufino che sta passando giorni difficili e in particolare ad Altair, un ragazzo che ho sempre stimato, un grande lavoratore e un grande padre di famiglia,” ha dichiarato Ettore, esprimendo il suo affetto per le sue radici tufinesi ricordando la figura dell’operaio travolto e ucciso da un tir sull’autostrada A1 all’inizio della settimana. La vittoria a Praga non è che l’ultimo di una serie di successi per Esposito. Prima di questo trionfo, aveva già raggiunto due tavoli finali tra Malta e Sanremo, consolidando la sua posizione tra i migliori giocatori del circuito. Il torneo che gli ha regalato la Picca ha visto la partecipazione di 99 entries, con un montepremi complessivo di 91.080 euro, oltre a 99mila euro in bounties. Le 13 posizioni a premio hanno incluso alcuni tra i migliori talenti europei, ma Ettore è riuscito a emergere grazie alla sua esperienza e al suo sangue freddo nei momenti decisivi. Nonostante il successo a Praga, il prossimo obiettivo di Ettore, che tra un mese e mezzo diventerà papà, avrebbe dovuto essere l’European Poker Tour di Parigi a febbraio, ma l’evento è stato annullato a causa delle vicende nazionali e politiche in Francia.