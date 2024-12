Una tragedia ha colpito questa mattina il “Trofeo Città di Nola”, gara podistica valida per il campionato regionale di 10 km. Carmine Notaro, 60 anni, presidente dell’associazione “Bikers on the Road” di Saviano, è deceduto durante l’evento, stroncato da un malore improvviso. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per Notaro non c’è stato nulla da fare. L’Asd Atletica Nolana, organizzatrice della competizione, ha deciso di annullare le premiazioni, rinviandole a data da destinarsi. “Nonostante i soccorsi, l’epilogo più triste ha raggiunto la manifestazione al Vulcano Buono, gelando gli oltre 1300 partecipanti e i tanti presenti,” si legge in una nota diffusa dall’associazione. Il presidente Michele Santonastaso e tutti i soci hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Notaro, ricordandone l’impegno, la generosità e l’altruismo. “Ora, c’è solo silenzio e tristezza,” conclude il comunicato. Carmine Notaro, brigadiere capo dei carabinieri in pensione, era presente alla gara con il suo gruppo per omaggiare l’evento, come era solito fare con entusiasmo e passione. La comunità sportiva e il mondo delle associazioni si stringono intorno alla sua famiglia per questa grave perdita. I funerali di Notaro si svolgeranno domani 16 dicembre, alle 16, nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Saviano.