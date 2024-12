Il Nola chiude il 2024 con il botto: quarta vittoria di fila, tutte sotto la gestione di Karel Zeman. La squadra si impone di misura sulla Virtus Afragola, portando a casa tre punti preziosi.

LA GARA – I padroni di casa hanno dato filo da torcere, con un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni. La prima occasione arriva al 29’ con un tiro da fuori area di Liccardi, deviato in corner dal portiere Vivace. Poco dopo, lo stesso Liccardi va in rete, ma l’assistente segnala fuorigioco. Nel secondo tempo il Nola accelera: al 48’ Pepe sfiora il vantaggio su punizione, mentre al 58’ Filosa viene fermato da un’uscita provvidenziale di Vivace. Tra il 61’ e il 65’ è Caccavallo a creare scompiglio nella difesa avversaria, ma Vivace si conferma insuperabile. Il gol partita arriva al 75’: Caccavallo approfitta di un errore difensivo, supera Vivace e tira. La difesa respinge, ma Filosa si avventa sulla palla e la spinge in rete. Nonostante altre occasioni, tra cui una bordata di Caccavallo al 88’ sventata in extremis da Vivace, il risultato resta sull’1-0 per i bianconeri.

LA PAROLE DI ZEMAN – “La prestazione è stata in linea con le altre, anche se avremmo potuto segnare di più,” ha dichiarato l’allenatore Karel Zeman. “Abbiamo incontrato un avversario in forma e, come spesso accade, il primo tempo lo abbiamo giocato sotto ritmo. Nel secondo siamo riusciti a rimediare con una prestazione al di sopra delle nostre possibilità attuali. Siamo consapevoli di dover migliorare, sia come squadra che come singoli. Dopo la sosta vogliamo proporre un calcio più divertente e coinvolgente. Ringrazio i ragazzi per l’impegno, ma serve un coinvolgimento maggiore da parte di tutti. Giocare senza tifosi è la morte del calcio: speriamo di rivederli presto sugli spalti e di farli divertire.”

IL TABELLINO

VIRTUS AFRAGOLA – NOLA 0-1

VIRTUS AFRAGOLA: Vivace, Fiorillo, Tipaldi, Pragliola, Autiero, Acampora, Pazzi, Oliva, Cacciottolo, Galasso, Aurora (74’ Pezzella). A disposizione: Tramontano, Manzo, Balaci, Merola, Palumbo, Zatico, Auletta, De Marzo. Allenatore: Vincenzo Credendino.

NOLA: Pellino, Cacciatore (46’ Pagano), Pepe, Mansi, Costanzo (57’ Caccavallo), Biason, Castagna, Cozzolino, Melillo (87’ Vitolo), Filosa, Liccardi. A disposizione: Angarelli, Caropreso, Cavallini, De Luca, Papa, Setaro. Allenatore: Karel Zeman.

Arbitro: Lionetti di Napoli (assistenti Palomba di Torre del Greco e Petti di Nocera Inferiore).

Rete: Filosa 75’

Ammoniti Cacciottolo (Virtus Afragola); Filosa, Cacciatore, Biason, Pellino (Nola).