Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato con urgenza una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disponendo il rafforzamento immediato della vigilanza nelle aree più attrattive dal punto di vista turistico e commerciale nell’area metropolitana di Napoli. La decisione arriva all’indomani dell’attentato di Magdeburgo in Germania con il tragico bilancio di 5 morti e 200 feriti, di cui 41 gravi. L’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante il periodo festivo: “È massima l’attenzione”, ha dichiarato il prefetto Di Bari, che ha ordinato un’intensificazione dei controlli sul territorio, in particolare nelle zone che ospitano mercatini natalizi e fiere. Tra le misure adottate figura il posizionamento di dissuasori agli accessi delle aree più frequentate, nei luoghi di maggiore aggregazione, presso i siti destinati ad eventi di intrattenimento e nei pressi dei luoghi di culto. Il prefetto ha sottolineato il contributo congiunto di tutte le forze dell’ordine, tra cui Polizia Municipale, Polizia Metropolitana e militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. “Registro una grande collaborazione tra tutte le forze di polizia”, ha aggiunto Michele Di Bari, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra per garantire la sicurezza della città. “Il mio pensiero va alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, che in questi giorni di festa saranno chiamati a vigilare per la sicurezza di tutti. A loro va la mia gratitudine e la mia vicinanza”, ha dichiarato il prefetto. Le nuove misure vanno ad integrare il piano di sicurezza già stabilito durante precedenti riunioni del Comitato. I controlli saranno particolarmente stringenti nei luoghi della movida, nelle stazioni ferroviarie, nell’aeroporto e nel porto. Un dispositivo che punta a tutelare cittadini e visitatori durante le festività natalizie, in un periodo di intensa affluenza turistica.