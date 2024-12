Ercolano, bambino di due anni non respira: salvato dai carabinieri

Ercolano, un pomeriggio di paura e speranza. Sono le 14:30 su corso Resina, la strada ancora bagnata dalla pioggia del mattino riflette il grigio dei palazzi e il ritmo caotico della città. All’improvviso, la quiete viene spezzata da un urlo disperato che proviene da una pizzeria: un padre tiene in braccio il suo bambino di due anni, il viso del piccolo è viola, sta soffocando. Il maresciallo dei carabinieri, che si trovava fuori servizio, è appena salita in auto dopo il turno. La scena la colpisce immediatamente. Spegne il motore e si precipita verso l’uomo. Intuisce subito la gravità della situazione e, senza esitare, prende il bimbo tra le braccia. Inizia a praticare la manovra di Heimlich, supponendo un’ostruzione delle vie respiratorie. Passano secondi interminabili, ma il piccolo non reagisce. Chiede a un passante di contattare il 118 mentre corre nella vicina caserma per chiedere rinforzi. Un altro maresciallo si unisce ai soccorsi, ma il bambino continua a non riprendersi. L’attesa dell’ambulanza si prolunga e il tempo sembra scorrere contro di loro. I due sottufficiali decidono allora di agire. Saltano in auto, portano con sé il padre e il bambino e partono a tutta velocità verso l’ospedale Maresca di Torre del Greco. Una corsa contro il tempo, con il maresciallo passeggero che urla dal finestrino per farsi largo nel traffico. In soli tre minuti, senza lampeggianti né sirene, raggiungono il pronto soccorso. I medici prendono in carico il piccolo, stabilendo che si trattava di una grave reazione allergica. Viene trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove trascorrerà ore di cura e osservazione. Grazie alla prontezza dei carabinieri, il bambino è salvo. La famiglia ha tirato un sospiro di sollievo, esprimendo una gratitudine che si riassume in una frase semplice ma potente: “Siete degli angeli”.