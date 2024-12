Con le feste natalizie e molte abitazioni lasciate incustodite dai proprietari in vacanza o in visita da amici e parenti, i malviventi intensificano i loro tentativi di furto. Un allarme scattato in tutta l’area nolana che preoccupa non poco i residenti. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno rafforzato i controlli, soprattutto nelle ore notturne. A finire in manette a Mariglianella sono stati Vittorio F., 63 anni, e Pasquale A., 32 anni, sorpresi dai militari della sezione radiomobile mentre cercavano di forzare una finestra per introdursi in un’abitazione di via Torino. Allertati da una segnalazione al 112, i carabinieri hanno bloccato i due uomini sul posto. Durante la perquisizione, i malviventi sono stati trovati in possesso di un passamontagna, una torcia e strumenti per lo scasso. Entrambi sono stati arrestati e ora attendono il giudizio.