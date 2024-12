Giugliano, 200 grammi di hashish negli slip: arrestato 33enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato M.R., 33 anni, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo si trovava in auto con una donna quando è stato fermato dai militari per un controllo. Il suo nervosismo ha insospettito i carabinieri, che hanno scoperto due panetti di hashish, ciascuno da 100 grammi, nascosti negli slip. Addosso al 33enne sono stati trovati anche 445 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Le perquisizioni sono proseguite presso la sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto 72 grammi di cocaina, 8 pezzi di hashish, 40 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e altri 720 euro in contanti. Il 33enne è stato trasferito in carcere, dove rimarrà in attesa di giudizio.