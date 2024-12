Un pubblico numeroso ha gremito la libreria Mondadori nella Galleria Umberto di Napoli per la presentazione del libro I diari segreti di Raffaele Cutolo (Piemme), scritto da Simone Di Meo e Gianluigi Esposito. Tra i partecipanti spiccavano Immacolata Iacone, vedova del boss della Nuova Camorra Organizzata, accompagnata dalla figlia Denise, e personalità come il parroco don Aniello Manganiello e l’attore Gianfranco Gallo. Il libro raccoglie migliaia di documenti inediti e diari personali, svelando aspetti mai raccontati della vita di Raffaele Cutolo. “È un’opera dal duplice valore: uno scoop giornalistico che riporta alla luce archivi riservati, mostrando l’evoluzione umana del più importante capoclan degli ultimi 40 anni; e un monito per le giovani generazioni, dimostrando che la strada del crimine conduce solo al carcere o alla morte”, ha spiegato Simone Di Meo. Immacolata Iacone, che ha collaborato alla realizzazione del libro fornendo documenti personali, ha lanciato un appello forte ai giovani: “Rinnegate la violenza e scegliete la libertà. Solo così potrete vivere una vita piena e consapevole”. Ha anche sottolineato l’importanza del ruolo dei genitori: “Dobbiamo seguire i nostri figli da vicino, come ho fatto io con mia figlia Denise, che a 17 anni è un esempio di equilibrio e correttezza”. Denise, intervenuta durante l’incontro, ha ribadito l’importanza dell’educazione familiare: “È fondamentale per evitare situazioni spiacevoli che possono danneggiare noi stessi e gli altri. Tutto parte dai valori che i genitori trasmettono ai figli”. Tra i contenuti esclusivi del libro, spiccano il verbale del pentimento di Cutolo e dettagli sulla trattativa con le Brigate Rosse per la liberazione dell’assessore Ciro Cirillo. Gianluigi Esposito ha aggiunto: “Abbiamo avuto accesso a documenti che neanche la stessa Immacolata aveva mai visto, raccontando così un lato completamente inedito di Cutolo”.