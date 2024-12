Il mercato settimanale di Nola riparte al “Vulcano Buono”

Domani, 18 dicembre 2024, riprende il mercato settimanale di Nola, provvisoriamente trasferito nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono”. In occasione delle festività natalizie, il Comune di Nola ha predisposto tutte le misure necessarie per consentire lo svolgimento del mercato, tutelando sia gli operatori commerciali che le esigenze della comunità. Per la giornata inaugurale (dalle 7 alle 13), il mercato sarà dedicato esclusivamente al settore non alimentare. La graduatoria prevede 260 operatori (42 alimentari e 218 non alimentari), con 30 posteggi riservati. Il servizio navetta gratuito da e per il Vulcano Buono è stato organizzato da una determina dirigenziale ma nella giornata di domani non sarà attivo.