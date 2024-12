L’istituto comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella si prepara a regalare alla comunità un pomeriggio ricco di emozioni e significati. Giovedì 19 dicembre, alle ore 16, presso il plesso di via Torino n. 10, gli alunni della scuola secondaria di primo grado porteranno in scena il recital “Prendi la Speranza e Cammina”, un evento che si preannuncia toccante e coinvolgente. Con un titolo profondamente evocativo, il recital invita a riflettere sul potere della speranza come forza in grado di unire e superare ogni ostacolo. Partendo da una prospettiva cristiana, l’evento si apre a un respiro ecumenico e universale, toccando temi che parlano al cuore di tutti. I giovani protagonisti, guidati dai loro docenti, daranno vita a uno spettacolo che intreccia parole, musica e gesti simbolici, trasmettendo un messaggio di unità e fiducia nel futuro. La dirigente scolastica, Maria Grazia Avallone, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come momento di aggregazione e condivisione. “Questo recital è un dono che i ragazzi fanno alla comunità, un invito a riscoprire il senso profondo della speranza, soprattutto in un momento storico che ne ha tanto bisogno,” ha dichiarato la Dirigente, rivolgendo un caloroso invito alle famiglie a partecipare numerose. “Prendi la Speranza e Cammina” non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per lasciarsi ispirare dall’entusiasmo, dalla creatività e dal talento dei giovani studenti della Carducci.