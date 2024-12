A pochi giorni dal Natale, insolito furto scoperto a Sorrento. Nella notte, un uomo è stato sorpreso mentre caricava rapidamente il suo furgone nei magazzini di un’azienda ittica situata in via San Renato. Non era lì per lavorare e, soprattutto, quel pesce non era stato acquistato. L’allarme è scattato quando qualcuno ha composto il 112. I Carabinieri della stazione di Sorrento sono intervenuti prontamente, intercettando il veicolo già in strada. Alla guida del furgone c’era un 59enne incensurato di Piano di Sorrento, che trasportava ben 600 chili di pesce. Si trattava di 6 quintali di prodotti ittici delle specie più richieste per le tavole natalizie, destinati a finire sul mercato nero. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Un episodio che ha scosso la tranquillità della cittadina, confermando che, a volte, la realtà può essere davvero più sorprendente della fantasia.