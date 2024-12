Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, in collaborazione con personale delle competenti Asl, hanno sequestrato e distrutto 10 tonnellate di prodotti ittici di provenienza estera privi di tracciabilità, potenzialmente pericolosi per il consumo umano. L’operazione si è svolta presso il mercato ittico di Volla, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori. I legali rappresentanti di cinque imprese coinvolte sono stati sanzionati per un totale di circa 50mila euro. Le aziende avevano omesso le comunicazioni obbligatorie agli Uvac (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) previste per i prodotti importati e non avevano registrato l’attività sul portale Gisa della Regione Campania. Durante l’operazione è stato inoltre scoperto un lavoratore irregolare. I controlli sulla filiera ittica proseguiranno e saranno rafforzati nei prossimi giorni, in vista dell’aumento della domanda di prodotti ittici legato alle festività natalizie e di Capodanno.