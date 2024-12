COMIZIANO (Domenico Forino) – Una serata trascorsa tra gli auguri per le festività natalizie e i propositi per l’anno nuovo. “Siamo qui per il futuro dei ragazzi autistici che non devono essere lasciati soli”: sono queste le parole con cui Antonietta Castaldo, presidentessa dell’Aipra, associazione italiana per ragazzi autistici, ha aperto l’evento dedicato al futuro dei ragazzi con disabilità. L’Aipra, nata nel 1983 con sede a Nola, è composta da 150 soci e segue circa 20 ragazzi e ragazze. “La nostra è un’aps, acronimo di associazione per ragazzi autistici, – continua la presidente Castaldo – e per questa iniziativa abbiamo scelto “Euphoria”, un locale inclusivo che trasmette vibrazioni positive”. Quello dell’Euphoria di Comiziano, che deve il nome all’omonima serie tv, spiegano i gestori del locale – Salvatore, la moglie Michela e Lucia – è un progetto partito nel 2022 anche se il locale ha aperto nel novembre 2023.

Durante la serata Antonietta Castaldo, oltre alla presentazione dei progetti per il futuro e la consegna dei calendari ai presenti, ha ribadito alcuni concetti fondamentali: “Stiamo cercando di progettare eventi futuri per questi ragazzi, guardando soprattutto al mondo del lavoro. La nostra è un’associazione apolitica che si occupa di loro, dei ragazzi autistici, che non devono e non meritano di essere abbandonati. Loro esistono, dobbiamo e vogliamo aiutarli a trovare uno spazio in questa società che purtroppo è sempre più egoista. Sono ragazzi a cui piacciono le feste, gli piace stare in compagnia. A volte però alcuni hanno paura di perdere la faccia o farsi una cattiva immagine stando con loro. Non è così. Chi pensa questo sbaglia. Ne organizzeremo altri, faremo seminari, faremo altri eventi. Siamo pronti a farci sentire per il bene di questi ragazzi e per cercare di sensibilizzare le coscienze di tutti”.