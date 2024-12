Centro bellezza e benessere a “luci rosse”, denunce e sequestro

Pubblicizzato come un centro di bellezza e benessere, in realtà offriva prestazioni di tutt’altro genere. Nella notte, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del personale dell’Asl, hanno fatto irruzione in un’abitazione a Casapulla, spacciata per centro estetico. Al posto di attrezzature per trattamenti di bellezza, i militari hanno trovato oli intimi, tonici e stimolanti. L’appartamento, composto da una reception e tre locali con lettini per massaggi, ospitava due delle tre donne denunciate. Entrambe, vestite in modo succinto, stavano intrattenendo un cliente. Gli accertamenti hanno rivelato che le prestazioni sessuali venivano fornite a pagamento, con un corrispettivo di 50 euro per ciascun rapporto, a cui si aggiungevano i costi dei massaggi. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 560 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le tre donne, di nazionalità cinese e rispettivamente di 37, 40 e 54 anni, sono state denunciate in stato di libertà per violazione delle norme sulla prostituzione. Parallelamente, i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno disposto il sequestro preventivo dei locali.