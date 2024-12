Tempestività, efficienza e professionalità: la Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino si è aggiudicata, per il secondo trimestre consecutivo, il livello Diamond del prestigioso programma internazionale “Angels Awards”. Il riconoscimento, conferito dalla European Stroke Organisation (Eso), premia le strutture sanitarie di eccellenza che garantiscono un trattamento rapido ed efficace per l’ictus ischemico acuto. Per ottenere il livello Diamond, i parametri valutati includono il numero di pazienti trattati, la gestione integrata del personale medico e infermieristico, l’utilizzo delle migliori tecnologie e il rispetto degli standard internazionali per ridurre complicazioni e mortalità. Tra i criteri principali, il fattore tempo è cruciale: oltre il 75% dei pazienti deve ricevere il trattamento entro 60 minuti dall’arrivo in ospedale e almeno il 50% entro 45 minuti.

Il responsabile della Stroke Unit, Florindo D’Onofrio, ha spiegato il percorso innovativo adottato per raggiungere questi risultati: “Abbiamo condiviso un protocollo che consente, in casi selezionati, di portare i pazienti direttamente in sala Tac senza passare per il Pronto Soccorso. Questo approccio ci ha permesso di trattare un paziente in soli 10 minuti dall’ingresso in ospedale”. La rapidità di intervento è essenziale: ogni 30 minuti di ritardo, un paziente colpito da ictus rischia di morire o subire disabilità permanenti se non trattato in una struttura attrezzata.

Il direttore generale dell’Azienda, Renato Pizzuti, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra i vari reparti: “La gestione intraospedaliera dell’ictus richiede uno sforzo straordinario che coinvolge personale della Stroke Unit, Neurologia, Pronto Soccorso, Neuroradiologia, Anestesia e trasporti ammalati. Questo riconoscimento premia il lavoro di squadra e l’impegno di tutti i professionisti nel garantire trattamenti tempestivi ed efficaci”.