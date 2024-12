Scoperta fabbrica di botti illegali a Gragnano: arrestati padre e figlio

Cipolle, lupi, rendini e cilindri di cartone pressato pronti per essere riempiti con polvere pirica. Questo l’inquietante scenario scoperto dai carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia in un garage di un’abitazione situata in via Madonna delle Grazie, nel comune di Gragnano. All’interno del box erano stipati centinaia di fuochi d’artificio illegali, confezionati senza alcuna misura di sicurezza. Due persone, padre e figlio di 55 e 23 anni, sono state arrestate. Erano loro a custodire e preparare il materiale esplosivo. Il sequestro ha portato alla catalogazione di: 28 “cipolle”, capaci di sventrare il garage; 204 “lupi”; 1 “rendino” e 1170 cilindri di cartone pressato. L’intero materiale è stato consegnato ai carabinieri artificieri del Comando Provinciale di Napoli per la messa in sicurezza. Padre e figlio, attualmente agli arresti domiciliari, dovranno rispondere dell’accusa di detenzione illegale di materiale esplosivo.