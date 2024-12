La indie rock band Mexico86 torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Deflesso”, registrato agli Alari Studio di Monza sotto la supervisione dei produttori di spicco Giuseppe De Angelis (Verdena, Afterhours, Bluvertigo) e Taketo Gohara (Brunori, Capossela). Questo brano segna un importante ritorno per il gruppo, guidato dai fratelli Vincenzo e Pietro Toscano, dopo una pausa di due anni durante la quale la band ha riflettuto sul panorama musicale italiano e ridefinito la propria formazione.

Con “Deflesso”, i Mexico86, “nati” a Cicciano, consolidano il proprio stile ispirato all’indie rock britannico e americano, evocando sonorità di band come Pixies, Slowdive, The Smiths e The Strokes. Tuttavia, si distinguono per un approccio compositivo unico nel panorama italiano, con chitarre che intrecciano melodie accattivanti, riff incisivi e testi ironici e mai banali. Il brano arriva dopo i singoli “Cani” e “Capita anche a me”, entrambi disponibili su Spotify e YouTube, e anticipa un album atteso per il prossimo anno. Registrato tra gli Alari Studio di Monza e il Monopattino Recording Studio di Massa Lubrense, il progetto promette di consolidare la maturità artistica della band.

Il lancio di “Deflesso” è accompagnato da un video diretto dal regista Elio Nubes (Elio De Filippo), che aggiunge una dimensione visiva originale alla proposta musicale. Il tema del brano e del video invita il pubblico a restare unito, abbracciando l’idea che cambiare opinione sia un segno di autenticità e non di debolezza, in contrasto con la monotonia che spesso affligge il panorama musicale.

Dopo la separazione consensuale dalla label INRI, i Mexico86 hanno trovato una nuova casa discografica con FreakHouse Records, storica etichetta napoletana dedicata alla musica alternativa. Questo passaggio segna una nuova fase per la band, caratterizzata da un rinnovato slancio artistico. Per celebrare questo ritorno, i Mexico86 si esibiranno dal vivo in uno showcase esclusivo il 21 dicembre presso il prestigioso Auditorium900 di Napoli. L’evento sarà un’occasione per i fan di immergersi nell’universo musicale della band e scoprire i nuovi brani che comporranno il prossimo album.