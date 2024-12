Temporali, venti forti e mare agitato: allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali di livello Giallo e un contestuale avviso per venti forti e mare agitato. L’allerta sarà valida dalle 6 di venerdì 20 dicembre fino alle 6 di sabato 21 dicembre. Allerta meteo per venti forti e mare agitato: tutta la Campania. Allerta Gialla per temporali: intero territorio regionale, escluse le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Previste precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con intensità puntualmente moderata. Venti: prevalentemente forti da ovest, con possibili raffiche, tendenti a disporsi da nord in serata. Mare: agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Nelle zone con criticità Gialla per temporali, si segnala un rischio idrogeologico localizzato, con possibilità di: allagamenti; esondazioni; ruscellamenti efrane e caduta massi, a causa della fragilità dei suoli.

Ai Sindaci di tutta la Campania si raccomanda di: monitorare il verde pubblico; verificare la tenuta delle strutture esposte a venti e mareggiate; attivare i Centri Operativi Comunali per gestire le criticità. Nelle zone 4 e 7, pur in codice Verde per assenza di criticità da temporali, si sottolinea l’allerta per venti forti con raffiche.