Montefusco, auto in fiamme: miracolato il conducente 73enne

Questa mattina, a Montefusco, in località Serra, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti a seguito della segnalazione di un’automobile in fiamme. All’arrivo sul posto, i militari hanno constatato che una Ford Fiesta, guidata da un uomo di 73 anni, era stata completamente avvolta dalle fiamme, sprigionatesi dal vano motore probabilmente a causa di un corto circuito verificatosi durante la marcia. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando ulteriori danni. Sono attualmente in corso gli accertamenti dei militari per stabilire con certezza le cause dell’incendio.