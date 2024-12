Napoli, donna colpita alla testa da una piastra metallica: è grave

Un grave infortunio si è verificato in piazza Garibaldi, a Napoli, dove una donna è stata colpita da un elemento metallico caduto da un balcone di un edificio. L’intervento tempestivo della Polizia Locale ha garantito la messa in sicurezza dell’area, il soccorso alla vittima e l’avvio immediato delle indagini.

La vittima, R.B., 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita alla testa da una piastra metallica trapezoidale caduta da un balcone situato al secondo piano di uno stabile. La donna, pur rimanendo cosciente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. L’oggetto che l’ha ferita è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Locale ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnici.

Gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo hanno immediatamente identificato i proprietari e i gestori delle attività commerciali presenti nello stabile, oltre ai residenti, per raccogliere informazioni utili a determinare le responsabilità. Con il supporto della centrale operativa della Polizia Locale, sono state inoltre acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza situate nei pressi dell’incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano. I filmati saranno analizzati per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Un testimone oculare ha riferito di aver notato una persona sul balcone dal quale è precipitato l’elemento metallico, fornendo informazioni che hanno indirizzato le indagini. Al momento, gli investigatori stanno approfondendo la posizione di una cittadina ucraina, la cui eventuale responsabilità è al vaglio delle autorità. Le indagini proseguono per accertare le cause dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.