A Napoli, è scattata di buon mattino la prima contravvenzione per violazione delle nuove norme del Codice della Strada, entrato in vigore oggi. La Polizia Municipale ha sanzionato un automobilista sorpreso a usare il cellulare mentre era al volante in corso Umberto. Il Comune ha annunciato un’intensificazione dei controlli in tutta la città per garantire il rispetto delle nuove regole. L’infrazione, che rappresenta una delle più comuni, ora comporta non solo una sanzione amministrativa ma anche il ritiro della patente per un periodo da 7 a 15 giorni, come previsto dalle recenti modifiche. Nel corso della mattinata, sono stati elevati sei verbali per la stessa infrazione, coinvolgendo conducenti di entrambi i sessi. Il comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito, ha commentato: “L’uso del cellulare alla guida è la violazione più frequente. Le nuove norme mirano a rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di vittime in Italia”. Esposito ha sottolineato l’importanza delle misure introdotte, tra cui pene più severe e strumenti innovativi come l’Alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione dell’auto in caso di superamento dei limiti di alcol consentiti. “C’è una maggiore attenzione alla sicurezza, e questo è fondamentale,” ha concluso il comandante.