Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi a Nola, presso il passaggio a livello della Circumvesuviana in via Roma. Un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. La notizia è stata confermata in serata da Umberto De Gregorio, amministratore delegato di Eav (Ente Autonomo Volturno), con un messaggio diffuso sui social. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale e degli agenti della polizia di Stato, erano circa le 14, una vettura ha accelerato per attraversare i binari mentre le barriere si stavano abbassando. Subito dopo aver superato il passaggio a livello, l’auto ha investito il bambino che si trovava dall’altro lato della strada insieme ai genitori e alla sorella. La donna al volante si è immediatamente fermata per soccorrere il piccolo, caricandolo nella sua auto per tentare disperatamente di portarlo in ospedale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’accaduto. “Siamo di fronte a una tragedia indescrivibile – ha scritto De Gregorio – In Italia si verificano ancora troppi incidenti mortali ai passaggi a livello. RFI sta lavorando per eliminarli completamente dalla sua rete, e anche Eav si impegna a farlo al più presto. Non è una scelta, ma un obbligo previsto dalle norme sulla sicurezza ferroviaria”.