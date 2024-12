A cento anni dalla nascita di Raffaele Allocca, il Comune di Saviano omaggia la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla comunità e alle istituzioni. Sabato 28 dicembre, alle 10:30, si terrà una cerimonia commemorativa con lo scoprimento di una targa presso la casa natale di Allocca, in via Fratelli Tufano, dove venne alla luce nel giugno del 1924.

Fervente cattolico, Raffaele Allocca deve la sua formazione culturale e politica a figure come lo zio Carmine Scibelli, parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo a Saviano, e il prof Umberto Amelio, sacerdote e docente di latino e greco. Allocca fu presidente dell’Associazione Cattolica “San Giacomo” di Saviano e vice presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica della Diocesi di Nola. Nel 1948 partecipò a un convegno nazionale a Roma alla presenza di Papa Pio XII, segnando il suo impegno nella diffusione delle idee della Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazioni in Igiene, Medicina Preventiva e Medicina del Lavoro, Allocca ricoprì incarichi prestigiosi come Primario medico legale presso l’Inps Campania e consigliere nazionale della Federazione Medici funzionari della Cisl. Fu anche docente e membro attivo dell’Associazione Medici Cattolici Italiani. Parallelamente, il suo impegno politico lo vide ricoprire il ruolo di consigliere comunale a Saviano dal 1960 al 1975 e di sindaco dal 1964 al 1975. Tra i suoi principali successi amministrativi si annoverano il risanamento finanziario dell’ente locale, il miglioramento delle infrastrutture urbane e l’avvio di importanti opere come la sopraelevazione ferroviaria e la realizzazione della rete idrica nelle periferie. Eletto deputato al Parlamento nelle legislature V, VI e VIII, Allocca lavorò nelle commissioni Lavoro, Sanità e Difesa, contribuendo attivamente alla politica nazionale. Nel 1991 ricevette l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento per il suo impegno verso il Paese. Raffaele Allocca si spense il 10 gennaio 1995, lasciando un’eredità di integrità e dedizione alla collettività.