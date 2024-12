Tragico incidente stradale a Marzano di Nola, lungo la strada provinciale ex strada statale 403, nota come via Nazionale. Intorno alle 0,30 di questa notte, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sul luogo dello schianto, che ha coinvolto un’auto in marcia e un veicolo parcheggiato. Il conducente dell’auto, un uomo di 44 anni originario di Moschiano, è deceduto sul colpo. All’arrivo dei soccorritori, il corpo era ancora intrappolato nell’abitacolo. Dopo essere stato recuperato dai Vigili del Fuoco, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Quindici e del nucleo Radiomobile di Baiano, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause del sinistro.