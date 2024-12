Nola, Banca Generali ha inaugurato una nuova succursale

Banca Generali espande la sua rete in Campania con l’apertura di una nuova succursale a Nola. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta martedì 3 dicembre presso il Palazzo Mercury, in via San Massimo (angolo Variante strada statale 7 bis). Presenti all’evento il Sales Manager di Rete Sud, Corrado Liguori, e il vicedirettore Generale di Banca Generali, Marco Bernardi. “Siamo felici di inaugurare questa nuova filiale che rappresenta un ulteriore impegno nel fornire protezione e consulenza alle famiglie. Rafforzare la nostra presenza territoriale significa consolidare il rapporto di fiducia con la clientela e rispondere al crescente bisogno di supporto, specialmente in un contesto di mercato complesso,” ha dichiarato Bernardi. L’apertura di questa filiale si inserisce in un piano strategico di crescita che mira ad aumentare la capillarità sul territorio, dopo il recente avvio degli uffici di Sorrento. La Campania è un’area strategica per Banca Generali Private, con un forte sviluppo registrato negli ultimi anni. Dal 2020, la raccolta nella regione è cresciuta del 30%, raggiungendo oltre 5 miliardi di euro di masse gestite. La provincia di Napoli è il centro nevralgico di questa crescita, con un aumento delle masse da 2,5 a 3,3 miliardi di euro e una rete di 104 private banker, in aumento rispetto agli 86 del 2020. Con 13 presidi tra succursali e uffici di consulenza, distribuiti in sette località (Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Castellammare di Stabia, Nola e Piano di Sorrento), Banca Generali continua a puntare sullo sviluppo locale, offrendo soluzioni innovative e personalizzate alle famiglie e alle imprese del territorio.