Rubano cassaforte con 20mila euro da supermercato: ladri in fuga

I carabinieri della sezione Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti, stanotte alle 3:10, per un furto al supermercato Globo in via Galatina. Durante il tragitto, in via dei Romani, hanno intercettato una Mazda 3 con più persone a bordo. Alla vista dei militari, il conducente ha acceso i fari abbaglianti, speronato la pattuglia e finito fuori strada. Gli occupanti del veicolo sono fuggiti a piedi, lasciando l’auto abbandonata. All’interno del mezzo, sequestrato dai militari, è stata ritrovata la cassaforte rubata dal supermercato, contenente circa 20mila euro. I militari hanno riportato lievi lesioni nell’incidente e sono stati medicati e dimessi dall’ospedale di Aversa. È ora in corso una caccia ai responsabili del furto.