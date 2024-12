Due giorni senza mangiare, sola e senza alcun modo di chiedere aiuto: è la drammatica vicenda vissuta da una donna di 90 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, abbandonata improvvisamente dalla sua badante. L’intervento provvidenziale dei carabinieri, allertati da uno dei figli della donna, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna, che vive in sedia a rotelle ed è impossibilitata a muoversi autonomamente, era stata lasciata sola dalla badante, una cittadina dell’Est Europa, che si è allontanata senza avvisare nessuno. Da allora, la 90enne non ha più mangiato, con il frigorifero praticamente vuoto e nessuna possibilità di cucinare. A insospettirsi per primo è stato uno dei figli, residente in Lombardia, preoccupato dal silenzio prolungato della madre e dall’impossibilità di contattare la badante, il cui telefono risultava irraggiungibile. Allertato il 112, una pattuglia dei carabinieri di Castello di Cisterna si è recata immediatamente presso l’abitazione della donna. Dopo diversi tentativi di contatto e la mancanza di risposte anche dai vicini, i militari sono riusciti ad accedere all’appartamento, trovando l’anziana smarrita e visibilmente affamata. La donna ha raccontato di non mangiare da due giorni e di non avere alcun modo per prepararsi un pasto. I militari, con grande umanità, si sono attivati per preparare un pasto alla donna, ma prima di accendere i fornelli è arrivata una delle figlie, allertata anch’essa dai militari. I carabinieri si sono assicurati che l’anziana fosse adeguatamente assistita e che rimanesse in compagnia, offrendo anche di recarsi al supermercato per rifornire la dispensa. Ora saranno avviati accertamenti per chiarire le responsabilità della badante e i motivi del suo improvviso abbandono. La donna rappresentava il principale collegamento tra l’anziana e i figli, alcuni dei quali vivono lontano centinaia di chilometri.