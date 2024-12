È Diego De Silva il prossimo ospite del caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola. Noto per la sua capacità di trattare temi complessi con ironia e profondità emotiva (dalla sua penna è nato l’avvocato Malinconico da cui è stata tratta la fiction per Rai Uno con Massimiliano Gallo) De Silva presenterà il suo ultimo romanzo “I titoli di coda di una vita insieme” edito da Einaudi, in dialogo con la giornalista e direttore dello store nolano, Autilia Napolitano. L’appuntamento è alle ore 18.30 di venerdì 13 dicembre e rientra nell’ambito della rassegna “Un Autunno Napoletano” promossa dalla libreria in sinergia con le associazioni del territorio (Scenart_Cultura In Vita; Fidapa di Nola; Archeoclub di Nola; Cif di Cimitile; Lions e Leo Club Nola Host Giordano Bruno; Pro Loco Nola; Meridies Nola e Amiamola). “I titoli di coda di una vita insieme” racconta la storia di una coppia che, dopo anni di amore, si trova a dover affrontare la difficile decisione di separarsi. Attraverso un alternarsi di punti di vista tra i due protagonisti, De Silva riesce a catturare le sfumature emotive di una relazione in crisi, mescolando momenti di dolore e ironia, raccontando le speranze, le delusioni e i sentimenti che attraversano la fine di un amore, illuminando con lucidità e umanità il complicato groviglio emotivo che si nasconde dietro ogni separazione. La lettura dei brani è affidata all’attrice Carmela Scafuro.