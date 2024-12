I carabinieri della stazione di Dentecane e dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano hanno arrestato ieri, a Venticano, un 54enne napoletano specializzato in truffe agli anziani. La tecnica utilizzata seguiva il solito schema: una telefonata in cui il truffatore si fingeva carabiniere, raccontando all’anziana vittima che il figlio era stato arrestato per un gravissimo incidente e poteva essere liberato solo previo pagamento di una somma di denaro e la consegna di oggetti preziosi. Stavolta, però, la truffa non è andata a segno. La vittima, un uomo ultraottantenne, ha ricordato i consigli ricevuti dal vero maresciallo dell’Arma durante un incontro informativo in parrocchia e, nonostante la paura, ha avvisato un vicino di casa, che ha subito contattato il 112. I militari sono intervenuti rapidamente, attendendo l’arrivo del truffatore. L’uomo, senza neppure uscire dall’auto, ha tentato di ritirare la busta contenente i presunti 18mila euro e gioielli, ma alla vista dei Carabinieri ha cercato la fuga. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato vicino al casello autostradale e arrestato. Le indagini hanno rivelato che l’arrestato, nonostante fosse già sottoposto a obbligo di dimora nel comune di residenza, si trovava nella provincia di Avellino con l’unico scopo di compiere reati. Ora si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida e gli è stata notificata anche la proposta di foglio di via obbligatorio dal comune di Venticano. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Benevento, stanno lavorando per identificare eventuali complici e altre vittime di truffe simili