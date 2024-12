“Oggi ti taglio la testa”, donna chiede aiuto ai carabinieri: arrestato

Schiaffi, pugni e un’agghiacciante minaccia: “Oggi ti taglio la testa”. Questo il drammatico scenario che si è consumato a Forio di Ischia, poco prima delle 22 alla vigilia di Natale. Una donna di 42 anni, ferita e in evidente stato di agitazione, è corsa in strada implorando aiuto dopo essere stata aggredita dal compagno. Fortunatamente, una pattuglia dei carabinieri si trovava nelle vicinanze e l’ha soccorsa. La donna, visibilmente scossa, presentava un taglio alla mano, un sopracciglio sanguinante e un livido sullo zigomo. Dalle poche parole pronunciate si è compreso che la violenza era avvenuta in casa, e non era la prima volta, sebbene la vittima non avesse mai denunciato prima il suo compagno. Raggiunta l’abitazione, i carabinieri hanno trovato il 46enne seduto in silenzio mentre un film natalizio andava in sottofondo. L’appartamento mostrava i segni della violenza: mobili danneggiati, sedie rotte e macchie di sangue sul pavimento. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva aggredito la donna quando lei aveva tentato di andarsene di casa. Dopo averla trascinata dentro, l’aveva colpita con schiaffi e pugni e minacciata con un coccio di bottiglia rotta. La vittima, con grande determinazione, era riuscita a fuggire e a trovare aiuto. L’uomo è stato arrestato e ora si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna, trasportata all’ospedale di Lacco Ameno, ha ricevuto cure mediche con una prognosi di pochi giorni.