Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono intervenuti presso il mercato ortofrutticolo di via Santa Maria a Cubito a seguito di un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 37 anni, residente a Giugliano, è precipitato da un’altezza di circa 6 metri mentre stava ispezionando il tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto a causa del cedimento di un lucernario in plastica sotto il suo peso. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Pozzuoli, dove si trova in prognosi riservata. Sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Giugliano, dal personale dell’Asl Napoli 2 Nord e dal nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro, per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.