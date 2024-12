Qualiano, spara per mettere in fuga i ladri: ferito un passante

Momenti di paura ieri sera a Qualiano dove un tentativo di furto si è trasformato in una vera e propria sparatoria in strada. Due ladri, sorpresi all’interno di un’abitazione da un 56enne, hanno risposto al fuoco del proprietario prima di fuggire. Durante il conflitto, un proiettile rimbalzato ha ferito un passante, un giovane di 22 anni, al piede. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30. I malviventi si erano introdotti in due appartamenti della zona. Il proprietario di una delle abitazioni, un artigiano incensurato, ha raccontato di aver sparato diversi colpi in aria e a terra con la sua pistola calibro 9×21, regolarmente detenuta, dopo aver notato un’arma nelle mani di uno dei ladri. La reazione dei malviventi non si è fatta attendere: hanno aperto il fuoco con una pistola calibro 7,65 prima di fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Durante la sparatoria, uno dei colpi esplosi dal proprietario dell’abitazione ha colpito accidentalmente un giovane di 22 anni, che stava rincasando. Soccorso dai genitori, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento per l’estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno recuperato 16 bossoli: dodici calibro 9×21 e quattro calibro 7,65. La pistola del 56enne è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per lesioni personali ed esplosioni pericolose. Le ricerche dei ladri sono in corso. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i fuggitivi. L’episodio, definito da molti come scene da “far west”, ha seminato il panico tra i passanti, numerosi in strada durante il sabato sera.

LA NOTA DELLA PREFETTURA – L’episodio accaduto all’alba di questa mattina nel Comune di Qualiano, relativo al ferimento di un passante, colpito casualmente durante una sparatoria seguita ad un tentativo di furto in un appartamento, costituirà oggetto di approfondimento ed esame da parte delle forze di polizia nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per la giornata di domani, 30 dicembre, e che vedrà la partecipazione del Sindaco di Qualiano. Il Prefetto, nell’immediatezza, ha disposto, l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio interessato dall’evento.