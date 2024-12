Tragedia sfiorata la scorsa notte a Giugliano in Campania dove una ragazza di 15 anni alla guida di una minicar ha investito una coetanea e si è poi allontanata senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in piazza Gramsci durante la tarda serata di ieri. La giovane investita è stata soccorsa e trasportata inizialmente all’ospedale cittadino, per poi essere trasferita al San Giovanni Bosco di Napoli. Attualmente è ricoverata con prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Grazie a una tempestiva indagine, i carabinieri hanno ricostruito il percorso della minicar e identificato la conducente. La ragazza è stata rintracciata e denunciata per l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire tutti i dettagli della vicenda.