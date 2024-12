Incredibile inseguimento nella Penisola Sorrentina. Un ladro di scooter è stato arrestato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia municipale dopo un rocambolesco tentativo di fuga. Tutto è iniziato quando il proprietario di un negozio di generi alimentari tipici, mentre era nel suo locale, ha sentito in strada il rumore familiare del motore del suo scooter. Insospettito, si è precipitato fuori, giusto in tempo per vedere il suo Honda SH bianco sfrecciare via con a bordo un giovane ladro. Senza perdere tempo, l’uomo è salito su un altro scooter e ha tentato di inseguirlo, allertando nel frattempo il 112. La centrale operativa ha immediatamente diramato le ricerche, mettendo in allerta le pattuglie della compagnia carabinieri di Sorrento, che si sono mobilitate per presidiare le possibili vie di fuga. Quasi contemporaneamente, un agente della polizia municipale di Sorrento ha segnalato al 112 un evento simile. L’agente, mentre si trovava in auto tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento, ha visto uno scooter bianco che, sfrecciando ad alta velocità, ha urtato la sua vettura di servizio, facendo cadere il conducente. Il giovane, tuttavia, si è rialzato rapidamente e ha proseguito la fuga a piedi. L’agente ha fornito una descrizione dettagliata del ladro e la targa dello scooter, confermando le informazioni ricevute nella prima segnalazione. Le pattuglie dei carabinieri sono giunte rapidamente sul luogo indicato, dove nel frattempo anche l’agente della Polizia Locale, che non aveva mai smesso di inseguire il fuggitivo, è confluito con loro. A quel punto, il ladro si è trovato senza via di fuga: è stato bloccato e ammanettato in pochi secondi. Il responsabile, un 20enne di Ercolano già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.