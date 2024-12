Rubavano soldi dai registratori di cassa dei ristoranti: due arrestati

Hanno compiuto tre furti in altrettanti ristoranti tra Cellole e Sessa Aurunca, ma la loro azione è stata interrotta grazie all’intervento congiunto dei carabinieri delle stazioni di Baia Domizia e Cellole. I responsabili, un 36enne e un 48enne di Sessa Aurunca, sono stati arrestati nella serata di ieri. I locali presi di mira dai malviventi sono stati “Il Pollo d’Oro” e la “Locanda di Tommy” a Cellole, e “La Lupa” a Sessa Aurunca. In ciascun caso, uno dei due uomini si è introdotto negli esercizi commerciali forzando porte e finestre, per poi rubare un totale di 350 euro prelevati dai registratori di cassa. Le indagini dei carabinieri sono partite dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso chiaramente il volto di uno dei ladri, già noto alle forze dell’ordine. Fondamentale è stata anche l’individuazione della targa della vettura, una Lancia Y noleggiata, utilizzata dai due per spostarsi tra i ristoranti. Quando i militari sono giunti presso le loro abitazioni, i due non hanno potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Arrestati con l’accusa di furto aggravato, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.