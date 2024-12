Importanti traguardi sono stati raggiunti nel comune di San Valentino Torio grazie al programma Energie per il Sarno. Sono stati completati i lavori per la realizzazione della rete fognaria, finanziati dalla Regione Campania con un investimento di 4,6 milioni euro, con Gori come soggetto attuatore. Questo intervento permetterà di convogliare i reflui di circa 20.000 abitanti all’impianto di depurazione di Angri e di eliminare 8 scarichi in ambiente, rappresentando un passo concreto verso il miglioramento ambientale.

L’opera è il risultato della sinergia tra Gori, Ente Idrico Campano, Regione Campania e l’Amministrazione Comunale di San Valentino Torio, che hanno lavorato fianco a fianco per individuare strategie condivise e obiettivi comuni. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune, gli interventi sono stati presentati alla cittadinanza dal sindaco Michele Strianese, dal vicesindaco Rosanna Ruggiero, dal presidente di Gori Sabino De Blasi e dal Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo. Presenti anche Andrea Palomba, responsabile Investment, Program e Services di Gori, e i project manager coinvolti nella realizzazione delle opere.

“Oggi celebriamo il raggiungimento di un risultato straordinario: grazie alla collaborazione tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, circa il 75% dei reflui del nostro territorio viene avviato alla depurazione, contribuendo al risanamento del fiume Sarno. Inoltre, comunichiamo ai cittadini l’elenco delle strade dove è possibile richiedere l’allaccio alla nuova rete fognaria”, ha dichiarato il sindaco Michele Strianese.

Per rendere le infrastrutture pienamente operative, è fondamentale che i residenti delle strade interessate regolarizzino la propria posizione entro il 30 aprile 2025. Informazioni e modulistica sono disponibili sul sito di Gori nella sezione “Servizi commerciali” o presso gli sportelli dedicati. Il vicesindaco Rosanna Ruggiero ha sottolineato ulteriori vantaggi: “Oltre a garantire un servizio essenziale, riduciamo il carico inquinante nel fiume Sarno. A San Valentino Torio sono in corso altri lavori per sostituire la rete idrica, migliorando la pressione dell’acqua e riducendo le perdite”.

Parallelamente, Gori sta portando avanti opere strategiche nel comune di Nocera Inferiore, con un finanziamento di 11.750.000 euro. I lavori includono la costruzione di un collettore per le acque reflue dell’area industriale di Fosso Imperatore e l’estensione della rete fognaria per servire circa 7.000 abitanti tra Nocera Inferiore e San Valentino Torio. Sabino De Blasi, presidente di Gori, ha commentato: “Questi interventi dimostrano il nostro impegno per il risanamento del Sarno e per un sistema idrico più sostenibile. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, restituiamo al territorio infrastrutture moderne e funzionali, in linea con i principi di economia circolare”. Anche Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano, ha espresso soddisfazione: “Questi progetti rappresentano un esempio concreto di come pianificazione strategica e sinergia tra istituzioni possano generare benefici tangibili per le comunità. Ogni passo avanti nel programma Energie per il Sarno è un investimento per il futuro della Campania e per la qualità della vita dei cittadini”.

Oltre al completamento della rete fognaria, Gori è impegnata nel programma Azioni per l’Acqua a San Valentino Torio, con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche del 50% e recuperare un milione di litri d’acqua al giorno. Questo progetto, una volta ultimato, contribuirà ulteriormente alla salvaguardia delle risorse idriche e alla sostenibilità ambientale.