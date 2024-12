Nel corso di un’operazione mirata al contrasto dei furti in abitazione, i carabinieri della compagnia di Nola hanno arrestato un 78enne di San Paolo Bel Sito. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica calibro 9 con canna modificata e matricola abrasa, insieme a 128 munizioni di vario calibro. Oltre al possesso illecito dell’arma, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica. Per questo motivo, è stato anche denunciato per furto di energia. Non è tutto: nell’abitazione sono stati trovati 10 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, insieme a 16 bustine di plastica, presumibilmente destinate al confezionamento della droga. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in episodi di sangue o altri crimini. Il 78enne dovrà rispondere di diversi reati, tra cui detenzione di arma clandestina, furto di energia elettrica e possesso di sostanze stupefacenti.