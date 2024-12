E’ deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il 16enne Emanuele Maltese, vittima di un grave incidente in scooter avvenuto il 22 dicembre nel comune di Santa Maria a Vico. Il giovane si era scontrato violentemente con una Fiat 500, venendo sbalzato dal mezzo. Nell’impatto aveva riportato gravi lesioni alla testa, nonostante indossasse il casco, che è volato via a causa del forte urto. Ricoverato in condizioni critiche, ha lottato per cinque giorni, ma le sue funzioni vitali hanno ceduto, gettando nello sconforto amici e parenti accorsi all’ospedale. I carabinieri della compagnia di Maddaloni stanno indagando per accertare la dinamica dell’incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza stanno fornendo elementi utili per chiarire i dettagli dell’accaduto. Sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, per approfondire le cause del decesso.