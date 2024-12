Il Consiglio Metropolitano di Napoli, riunitosi presso il complesso monumentale di Santa Maria la Nova, ha varato numerosi provvedimenti. Tra questi, interventi sulle scuole, l’ambiente, il patrimonio storico-artistico e la gestione unitaria dei rifiuti nell’area metropolitana.

INTERVENTI PER LE SCUOLE – Il Consiglio ha approvato un finanziamento di 800mila euro per il completamento dei lavori al Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana, portando l’investimento complessivo a 5,3 milioni di euro. È stata modificata la programmazione triennale per includere il progetto di riqualificazione dell’Alberghiero “Guglielmo Marconi” di Giugliano. In tema di sicurezza, sono stati stanziati ulteriori 81mila euro per le verifiche di vulnerabilità sismica nell’area bradisismica dei Campi Flegrei, con focus sull’Iss “Gentileschi” di Napoli. Complessivamente, l’importo destinato alle analisi sismiche nelle scuole ammonta ora a 1,8 milioni di euro. Infine, il progetto per la palestra del liceo Braucci di Caivano ha ricevuto l’ok per l’acquisizione del diritto di superficie sull’area comunale dove sorgerà l’impianto, grazie alla collaborazione con il Comune e il Commissariato straordinario di Governo.

AMBIENTE – Sul fronte ambientale, approvati: 1,86 milioni di euro per forestazione nei comuni costieri; 1,5 milioni per opere di salvaguardia del litorale di Miliscola e 910mila euro per la messa in sicurezza del versante a Palazzo a Mare – Punta Vivara, Capri. Il Consiglio ha inoltre inserito nel piano triennale il progetto di riqualificazione paesaggistica del Lago Patria, che prevede un investimento di 10,5 milioni per una pista ciclabile, spazi verdi e la rifunzionalizzazione della viabilità.

REGGIA DI PORTICI – Confermato l’impegno a completare il restauro e gli allestimenti del Piano Nobile della Reggia di Portici, in collaborazione con l’Università Federico II. I canoni di locazione dell’Ateneo nel periodo 2024-2026 saranno destinati alla creazione del Polo Museale multidisciplinare, che includerà il Museo Herculanense, il Museo delle Scienze Agrarie e una pinacoteca con opere della Scuola di Resina.

GESTIONE DEI RIFIUTI – Il Consiglio ha approvato una Convenzione con gli Enti d’Ambito (NA1, NA2 e NA3) per la gestione unitaria degli impianti di trattamento dei rifiuti di proprietà metropolitana, come i Tmb (impianti di trattamento meccanico biologico) di Giugliano, Caivano e Tufino. Previsto un finanziamento di 90 milioni per l’ammodernamento di questi stabilimenti nell’ambito del Programma Green Smart Stir della Regione Campania. La Convenzione definisce le responsabilità, il regime tariffario e le modalità di gestione, e istituisce due tavoli permanenti per il monitoraggio delle attività: uno istituzionale e uno tecnico-operativo.