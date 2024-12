Un 24enne, originario di Napoli e specializzato in truffe agli anziani, è stato arrestato sabato pomeriggio ad Ariano Irpino dai carabinieri della locale stazione e dell’Aliquota Radiomobile. La truffa seguiva uno schema tristemente noto: una telefonata raggiunge l’abitazione di un’anziana. L’interlocutore, spacciandosi per un carabiniere, avvisa la vittima che il figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale e rischia l’arresto, a meno che non venga consegnata una somma di denaro.

In questo caso, però, il figlio della donna era presente in casa e ha risposto alla telefonata. Insospettito dalle richieste, si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Ariano Irpino per chiedere conferma. I militari, intuendo immediatamente che si trattava di una truffa in corso, hanno allertato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, sorprendendo il 24enne nel cortile. L’uomo aveva appena ricevuto dall’anziana 24.500 euro in contanti e stava tentando di farsi consegnare anche dei preziosi. Bloccato sul posto, è stato dichiarato in arresto.

Durante la perquisizione del veicolo del truffatore, i militari hanno trovato 468 grammi di crack e un coltello con una lama di 8 centimetri, entrambi sequestrati. Il 24enne è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura di Avellino come assuntore di sostanze stupefacenti. Trasferito presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, il giovane è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, mirano a identificare eventuali complici e verificare se ci siano altre vittime colpite dallo stesso modus operandi.