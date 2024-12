Sicurezza a Napoli, individuate 4 “zone rosse” per tre mesi

Napoli intensifica le misure di sicurezza in vista delle festività di fine anno. Durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, sono state individuate quattro “zone rosse” considerate più a rischio di attività illecite: Chiaia, Vomero, Decumani e la stazione Garibaldi.

LE MISURE – Il prefetto ha adottato un provvedimento d’urgenza, valido per tre mesi, che prevede il divieto di stazionamento per soggetti già segnalati all’autorità giudiziaria per reati come traffico di stupefacenti, violenza contro la persona, furti, invasione di proprietà o detenzione abusiva di armi. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e la libera fruizione di queste aree, riducendo i rischi di comportamenti aggressivi o molesti.

IL PIANO – Il Comitato ha definito ulteriori interventi per gestire l’aumento dell’afflusso nei luoghi pubblici durante le festività: l’incremento della sorveglianza da parte delle Forze dell’ordine e della Polizia locale nelle aree della movida (Chiaia, Vomero, centro storico) e negli scali portuali, aeroportuali e ferroviari. Limitazioni al traffico nel lungomare e nel centro cittadino, dove si svolgeranno concerti ed eventi pirotecnici. Misure speciali nelle aree della movida, tra cui la vendita di bevande consentita solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Non solo, c’è anche il divieto di utilizzo di spray urticanti e la proibizione di accendere fuochi artificiali in Piazza del Plebiscito, via Caracciolo e via Parthenope. Per garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione, sono stati installati dissuasori e barriere New Jersey nelle aree di accesso più frequentate.

IPOTESI ZONE “ROSSE” IN PROVINCIA – Il prefetto ha annunciato che “zone rosse” potrebbero essere istituite anche in alcune città dell’area metropolitana di Napoli. Inizialmente, il provvedimento potrebbe riguardare due o tre località, con un numero suscettibile di variazioni in base alle necessità operative.

Alla riunione hanno partecipato il questore Maurizio Agricola, il comandante provinciale dei Carabinieri Biagio Storniolo, il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito, e rappresentanti della Guardia di Finanza e dell’Esercito. L’assessore alla Polizia Municipale Antonio De Iesu e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno confermato il loro impegno a sostegno del piano di sicurezza.