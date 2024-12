Stellantis, arriva il licenziamento per 97 lavoratori della Trasnova

Trasnova ha comunicato il licenziamento collettivo di 97 lavoratori impiegati negli stabilimenti Stellantis di Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi. La decisione è motivata dalla “volontà di Stellantis di cessare tutti i contratti in essere” a partire dal 31 dicembre, determinando esuberi per le esigenze produttive dell’azienda. La notifica ufficiale è stata inviata ai sindacati di categoria. Tra i 97 lavoratori interessati, 54 operano nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove, da giorni, i dipendenti della Trasnova, società di movimentazione per la quale non è stata rinnovata la commessa con Stellantis, hanno avviato una protesta bloccando gli ingressi merci della fabbrica. Questo blocco ha causato il fermo delle linee produttive, intensificando ulteriormente le tensioni. La situazione resta critica, con sindacati e lavoratori che chiedono risposte e soluzioni per scongiurare la perdita di posti di lavoro e garantire un futuro stabile per le famiglie coinvolte.