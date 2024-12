CIMITILE (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Una nuova missione di solidarietà con la storica “mascotte” rinnovata per il Natale. Domenica 8 dicembre, nello scenario delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, è in programma la quarta edizione della vendita di beneficenza Agop. Un evento nato e cresciuto in questi anni per cercare di regalare un sorriso ai piccoli malati del reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” al I Policlinico di Napoli. Saranno allestiti stand per sostenere il progetto solidale attraverso la vendita di diversi prodotti forniti gratuitamente da parte dei commercianti del Cis di Nola e del territorio nolano. Anche quest’anno ci saranno “Agoppino” e la nuova “Agoppina, le “bambole speciali” ideate dalla referente territoriale dell’Agop Antonella Aliperti e realizzate interamente a mano da Nicoletta Mungiello: chi decide di acquistarla avrà anche il certificato di nascita della bambola simbolo della solidarietà.Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto all’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, che dal 1985 opera presso il reparto di Ematologia ed oncologia pediatrica napoletano per migliorare la cura e l’assistenza dei piccoli e giovani pazienti e delle loro famiglie. Un appuntamento che fa bene al cuore.