Blitz dei carabinieri: 11 chili di cocaina nel doppiofondo della valigia

Blitz antidroga in via Ventotene, a Casoria, dove i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, pur essendo fuori servizio e lontani dal proprio territorio, hanno interrotto una transazione sospetta. Ad insospettirli è stata una donna straniera, che si aggirava con due valigie nere di grandi dimensioni. Il suo atteggiamento nervoso, la fretta e il modo in cui non si separava mai dai bagagli, apparentemente pesanti, hanno spinto i militari a osservarla a distanza. La situazione è precipitata quando due uomini si sono avvicinati a lei, fermandosi davanti a un portone. I carabinieri sono intervenuti e, durante il controllo, hanno fatto una scoperta sconvolgente: all’interno delle valigie erano nascosti 11 chili di cocaina pura, ancora sottovuoto e non tagliata, mentre uno dei due uomini aveva con sé 13mila euro in contanti, divisi in banconote da 20 euro. Successivamente, nella perquisizione domiciliare dell’uomo trovato con il denaro, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 80mila euro in contanti, probabilmente provento di attività illecite. I tre sono stati arrestati e portati in carcere, dove restano in attesa di giudizio.