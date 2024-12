Volotea, dal 2025 nuova rotta bisettimanale da Salerno a Marsiglia

Volotea, la compagnia aerea specializzata nel collegamento di città europee di piccole e medie dimensioni, continua a investire sull’aeroporto di Salerno. Dal 6 luglio 2025 sarà operativa una nuova rotta internazionale esclusiva Salerno-Marsiglia, con voli bisettimanali ogni mercoledì e domenica. La nuova tratta si aggiunge alle tre già offerte dalla compagnia per il 2025: Catania, Verona e Nantes, confermando l’impegno di Volotea verso la Campania, regione in cui il vettore ha creduto fin dall’inizio. “Siamo lieti di annunciare questo nuovo collegamento con Marsiglia, una destinazione chiave per attrarre visitatori francesi interessati a scoprire Salerno, la Costiera Amalfitana e l’entroterra campano – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo lancio è un ulteriore segnale del nostro impegno verso il mercato campano, strategico per la nostra crescita”. Anche Margherita Chiaramonte, direttore commercial Aviation di Gesac, ha commentato con entusiasmo: “Dopo il successo del volo per Nantes, siamo felici che Volotea raddoppi le tratte con la Francia. Questo collegamento potrà favorire lo sviluppo turistico di Salerno e provincia, molto amata dai francesi, offrendo nuove opportunità di viaggio anche per i campani verso il sud della Francia”. L’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno si conferma un polo centrale per la connettività locale e internazionale, affiancando lo scalo di Napoli, da cui Volotea offre ben 22 destinazioni, tra Italia, Croazia, Francia, Grecia, Spagna e Danimarca.