Oggetti preziosi esposti e venduti senza la regolare licenza commerciale: è quanto emerso a Torre Annunziata durante un controllo delle forze dell’ordine, che ha portato alla sanzione di cinque titolari di gioiellerie. Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Napoli, insieme al locale commissariato, hanno ispezionato alcune attività all’interno di un centro commerciale della città. Nel corso delle verifiche, è stato accertato che cinque gioiellerie esponevano monili preziosi senza possedere la licenza obbligatoria per il commercio di tali oggetti. Per questo motivo, i titolari delle attività sono stati sanzionati amministrativamente. Parallelamente, il commissariato oplontino, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Le operazioni si sono concentrate in diverse zone, tra cui via Plinio, Settetermini, Cuparella, Parini, Prota e vico Sorte. Durante le verifiche, gli agenti hanno identificato 96 persone, di cui quindici con precedenti di polizia. Le attività di controllo rientrano in un piano di monitoraggio del territorio per garantire il rispetto delle normative commerciali e la sicurezza pubblica.