A fuoco storica “Bianchina”, autista 74enne in salvo in Irpinia

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti, ieri mattina, sulla strada provinciale 296, nel comune di San Mango Sul Calore, per spegnere un incendio che ha coinvolto una storica “Bianchina” in transito. Le fiamme, partite dal vano motore, sono state rapidamente domate, con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. Alla guida c’era un 74enne del posto, diretto verso il capoluogo irpino, che si è accorto del fumo e delle fiamme mentre percorreva la strada. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a scendere dall’auto in tempo, evitando gravi conseguenze, ma ha riportato un forte spavento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Montella, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause del rogo.